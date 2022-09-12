İnleri başlarına yakılıyor! Bakan Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durumu açıkladı: 400'den fazla sığınak imha edildi, 371 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum hakkında bilgi vererek, "148 günündeyiz. Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı öncesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün 4 askerin şehit olduğu Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum hakkında konuşan Bakan Hulusi Akar, sözlerine şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.
Terörle mücadelenin, "terörü yerinde, kaynağında yok etme" stratejisiyle kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz artan bir tempoda, taarruzi bir anlayışla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

İnleri başlarına yakılıyor! Bakan Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durumu açıkladı: 400'den fazla sığınak imha edildi, 371 terörist öldürüldü

"MEHMETÇİK MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR"

"Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor." diyerek sözlerine devam eden Bakan Akar, "Daha önceden, 'girilemez' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmak başka çareleri yok" diye konuştu.

İnleri başlarına yakılıyor! Bakan Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durumu açıkladı: 400'den fazla sığınak imha edildi, 371 terörist öldürüldü

OPERASYONDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Pençe-Kilit Operasyonu'nun 148.gününde devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, operasyondaki son durum hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Arazinin yapısı sert olması nedeniyle birçok teröristin cesedine daha sonraki operasyonlarda rastlıyoruz. Dolayısıyla bu rakamın 371’den çok daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz"

İnleri başlarına yakılıyor! Bakan Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durumu açıkladı: 400'den fazla sığınak imha edildi, 371 terörist öldürüldü

TERÖRLE MÜCADELEYE VURGU YAPTI

Mehmetçiğin terörle mücadelesine vurgu yapan Akar, Türk'ü ile Kürt'ü ile 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını söyledi.

Bakan Akar, komandolar tarafından sabah saatlerinde teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağaranın daha tespit edildiğini, mağaralarda çok sayıda silah ve binlerce mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.

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