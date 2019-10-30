İnme ile ilgili farkındalık oluşturuldu

İnme hastalığına dikkat çekmek için Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçına pankart ile çıkıldığı bildirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Her yıl ülkemizde, 29 Ekim Dünya İnme Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu günün önemini vurgulamak, halkımızın dikkatini bu güne çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, İnme Günü ile ilgili bir pankart hazırlattık. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçına şehrimizin takımı Yeni Malatyaspor'un maça, içerisinde inme ile ilgili görsel ve hastalık tanısına yardımcı olan metnin yer aldığı Ani gelişen "Yüzde Kayma-Konuşma Bozukluğu-Kolda Güç Kaybı" inme belirtisi olabilir. "Hemen 112'yi Ara" yazılı pankartla çıkmıştır" denildi.

Kaynak: İHA