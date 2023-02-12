İnnes Cameron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnnes Cameron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnnes Cameron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnnes Cameron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnnes Cameron 22 Ağu 2000 tarihinde Oban şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnnes Cameron Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. İnnes Cameron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İnnes Cameron'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İnnes Cameron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnnes Cameron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İnnes Cameron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnnes Cameron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kilmarnock FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Kilmarnock B

14 Eylül 2018 yılında Stranraer

5 Mayıs 2019 yılında Kilmarnock B

1 Temmuz 2020 yılında Kilmarnock FC

23 Ekim 2020 yılında Ayr United

17 Ocak 2021 yılında Kilmarnock FC

23 Ocak 2021 yılında Alloa Athletic

1 Mayıs 2021 yılında Kilmarnock FC

30 Eylül 2021 yılında Queen o. t. S.

13 Ocak 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Ocak 2022 yılında Queen o. t. S.

6 Mayıs 2022 yılında Kilmarnock FC

İnnes Cameron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnnes Cameron şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.