İnnocent Maela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnnocent Maela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnnocent Maela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnnocent Maela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnnocent Maela 14 Ağustos 1992 tarihinde Witbank, Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnnocent Maela Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İnnocent Maela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İnnocent Maela'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İnnocent Maela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Decocr7Maela?s=20&t=tA_WJSUe_R-9dswAWAVW8Q

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İnnocent Maela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İnnocent Maela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İnnocent Maela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnnocent Maela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Witbank Spurs

1 Temmuz 2014 yılında T. Royal Zulu

1 Temmuz 2017 yılında Orlando Pirates

İnnocent Maela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnnocent Maela şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

İnnocent Maela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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