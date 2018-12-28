İnönü Belediyesi 2018 yılını değerlendirdi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, geleneksel yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2014'den 2018'e kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı kısa film ile başladı. Film gösteriminin ardından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilk göreve geldiği günden 2018 aralık ayına kadar belediye tarafından ilçeye yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Bozkurt, "Değişimi Fark Edeceksiniz" diyerek göreve talip olduklarını ve ilçenin önünü açacak, herkesin fark edeceği birçok önemli eserin ilçeye kazandırıldığını söyledi.

Başkan Bozkurt, yaptığı sunumda; belediye hizmet binası, kapalı pazar yeri, şantiye binası ve alanı, mahallelere yapılan sosyal tesisler, park iyileştirme çalışmaları, hatıra ormanları ve bal ormanı, inler hamamı, belediye hizmet binası ve çarşısı, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi ilçeye kazandırılan bir çok çalışma hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

İnönü Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde Belediye Düğün Salonunda yapılan toplantıya, kamu kurum amirleri, sivli toplum kuruluşu temsilcileri ve 16 mahalle muhtarı katıldı.

Kaynak: İHA