İnönü Belediyesinde TYP’li işçiler iş başı yaptı Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İnönü Belediyesinde istihdam edilmeye başlanan 40 geçici işçi iş başı yaptı.

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