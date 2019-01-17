İnönü Belediyesinde TYP’li işçiler iş başı yaptı
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İnönü Belediyesinde istihdam edilmeye başlanan 40 geçici işçi iş başı yaptı.
Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İnönü Belediyesinde istihdam edilmeye başlanan 40 geçici işçi iş başı yaptı.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, TYÇP kapsamında İŞKUR'a müracaat edenler arasında yapılan değerlendirme sonucu İnönü Belediyesi'nde istihdam edilen 40 işçi iş başı yaptığını belirtti. Başkan Bozkurt, belediyenin çeşitli birimlerinde görevlendirilecek olan işçilerin görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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