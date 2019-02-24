İnönü Üniversitesi, ÜniAr 2019’da ilk 10 da yer aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının Devlet Üniversitelerinde akademik teşvik performanslarına göre yaptığı sıralamada İnönü Üniversitesi 116 devlet üniversitesi arasında ilk 10'da yer aldı.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından 2015 yılında kurulan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı akademik teşvik sistemini temel alarak devlet üniversitelerini ve fakültelerini sıralayarak Türk üniversite sistemine farklı bir veri sağlamayı amaçlıyor. Araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişimi için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılırken bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan ÜniAr'ın Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine de katkı sağlamayı amaçladığı biliniyor.

Araştırmanın temel hedeflerinin öğrenci deneyimini zenginleştirmek, üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olması ile üniversitelerin stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamak olduğu ifade edildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ÜniAr DÜS-2019 araştırma sonucunda, İnönü Üniversitesi'nin Devlet Üniversiteleri ve Fakülteler akademik teşvik sıralamasında ilk 10 da yer aldığını belirtti.

Kızılay, araştırmada İlahiyat Fakültesinin birinci, Spor Bilimleri Fakültesinin birinci, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin üçüncü Tıp Fakültesinin yedinci olduğunu da belirterek, "Diğer Fakültelerimiz de başarılı sıralardadır. Tüm öğretim elemanlarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA