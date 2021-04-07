İnönü'de kritik randevu: Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11...

Süper Lig'de hafta içi oynanan maçlarla devam eden maratonda lider Beşiktaş sahne alacak. Siyah beyazlılar ligin iyi futbol oynayan Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.

Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak olan maç 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Vodafone Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak, maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR VAR HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak olan maçın VAR hakemi Koray Gencerler olacak, AVAR hakemi ise Serkan OK olacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş muhtemel il 11: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin.

Alanyaspor muhtemel ilk 11: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro