İnovasyon merkezi öğretmenlere 21. Yüzyıl becerilerini kazandırıyor

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İnovasyon Merkezinde gönüllü öğretmenlere verilen eğitimle 21. yüzyıl becerilerini kazandıran yaz kursları ediyor.

Eğitimin tek düze bir kalıp içerisinde ilerlemesi günümüz dünyasında düşünülemeyeceği belirten yetkililer, hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için önce eğitimcilerin eğitimine önem veriyor. Bu yıl eğitimde 21. yüzyıl becerileri, STEM Okuryazarlığı, STEM Etkinlik Döngüsü ve Mühendislik Tasarım Süreçleri anlatıldıktan sonra probleme dayalı STEM etkinlikleri, robotik kodlama, Web 2.0, yapı setleri ve modelleme süreci ile ilgili etkinliklerinde gerçekleştirildi. İlk defa ileri seviye STEM, ileri seviye Arduino öğretmen kursları gerçekleştirildi.

Yaz ayını kendi gelişimine ayıran gönüllü öğretmenlerin yoğun ilgi ve istekleri ile açılan yaz kursları İnovasyon Merkezinde devam ediyor.

Adıyaman İnovasyon Merkezi açıldığı tarihten bu güne kadar ilçeler de açılan kurslar da dahil 13 adet temel seviye STEM öğretmen eğitimleri yapıldı.

15 Haziran - 13 Temmuz 2019 tarihleri arasında İnovasyon Merkezinde diğer ilçelerden de gelen öğretmenlerin katılımıyla yapılmaya devam edildi.

İnovasyon Merkezinde açılan 1 aylık yaz kurslarına toplam 269 öğretmen katılırken, eğitimlerin 9 Eylül 2019 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA