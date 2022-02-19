İnşaat Bekçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İnşaat Bekçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İnşaat Bekçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İnşaat Bekçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İnşaat Bekçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İnşaat Bekçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Bekçisi Maaşları

İnşaat Bekçisi maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük İnşaat Bekçisi maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Bekçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.15

Meslek Adı :

İnşaat Bekçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat şirketlerince yapılan konut, toplu, konut, işyeri veya toplu işyeri inşaatlarında, temelden bitirilmesi safhasına kadar sürede her türlü malzemenin muhafaza ve korunması için bekçilik görevlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Bekçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaatın temelinden son işlemine kadar inşaat yerine gelen her türlü malzemeyi getiren kişiden teslim alınmak,

b) Teslim alınan malzemenin cins ve miktarının yazılı olduğu fiş veya belgeyi alarak inşaat sorumlusuna vermek,

c) İnşaata çalışmak amacıyla gelen işçi ve ustalara yer göstermek,

d) Gerekli alet ve kullanacakları malzemeleri teslim etmek,

e) Her günün sonunda işçilere teslim ettiği malzemeleri toplamak, malzeme odasında muhafaza etmek,

f) Çalışma sırasında ve iş sonunda yapılan işlemleri takip ederek zaman zaman inşaatta yapılan işleri yetkilisine bilgiyi vermek,

g) İnşaat için yürütülen malzemelerin inşaata getirilmesi , usta ve işçilerin inşaat mahalline gelip gelmediği vb her türlü faaliyeti günlük olarak telefonla yetkiliye bilgi vermek,

h) Beton atılmasını takiben, betonu gerektiğinde yaklaşık dört-beş gün yeteri kadar sulamak.

i) İnşaatın temelinden bitimine kadar yapım sırasında meydana gelen inşaat atık ve molozlarının günlük olarak temizlemek, inşaat mahallinden atılması işlemlerini yapmak,

j) Muhtemel çalma ve hırsızlık olaylarına karşı inşaatı 24 saat boyunca beklemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki İnşaat Bekçisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?