İnşaat çimento fiyatları 2021 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2021

Çimento fiyatları 2021 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2021 ne oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arsına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

ÇİMENTO FİYATLARI 2021 NE KADAR?

İnşaat sektörüyle uğraşanların çokça araştırdığı çimento fiyatlarının güncel listesi belli oldu. Toptan ve perakende fiyatlarının yanı sıra beyaz ve gri çimento fiyatlarında şehirler arası farklılık yaşansa da tutarların birbirlerine yakın olduğu açıklandı.

ÇİMENTO TOPTAN VE PERAKENDE FİYATI KAÇ TL? GRİ VE BEYAZ ÇİMENTO FİYATLARI 2021

Yapılan açıklamada 2021 yılının çimento perakende fiyatı gri çimento için; 1 Kg Gri Çimento (42,5) 3,40 TL, 3 Kg Gri Çimento (42,5) 8,40 TL, 5 Kg Gri Çimento (42,5) 12,50 TL, 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 27,00 TL; Beyaz Çimento için ise; 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 4,75 TL, 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 12,00 TL, 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 16,50 TL, 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 59,00 TL denildi.

Toptan fiyatından satılan gri çimentonun fiyatı olarak da 1 Kg Gri Çimento (42,5) 2,40 TL, 3 Kg Gri Çimento (42,5) 5,20 TL, 5 Kg Gri Çimento (42,5) 7,75 TL, 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 17,00 TL; Beyaz Çimentonun fiyatının ise 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 3,20 TL, 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 7,20 TL, 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 10,50 TL, 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 42,00 TL olarak belirlendi.