İnşaat çukuruna düşen otomobil için canlarını hiçe saydılar!
Sultanbeyli’de bir otomobil geri manevra sırasında sol tekerleklerinin çukura girmesi sonucu çukura doğru kaymaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek otomobilini çukura düşmesin diye tutmaya çalışırken çevredeki vatandaşlarda ona yardım etti. Bir süre sonra ise gelen itfaiye tarafından araç kurtarıldı.
Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde yaşanan olayda geri geri giderken otomobilin tekerleklerini inşaat çukuruna düşüren bir sürücü, araçtan çıkarak otomobilini çukura düşmesin diye tutmaya başladı. Durumu gören çevredeki insanlar ise bir yandan sürücü ile otomobili tutarken bir yandan da itfaiye ekiplerin haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte araç çekilirken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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