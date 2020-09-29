İnşaat çukuruna düşen otomobil için canlarını hiçe saydılar!

Sultanbeyli’de bir otomobil geri manevra sırasında sol tekerleklerinin çukura girmesi sonucu çukura doğru kaymaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek otomobilini çukura düşmesin diye tutmaya çalışırken çevredeki vatandaşlarda ona yardım etti. Bir süre sonra ise gelen itfaiye tarafından araç kurtarıldı.