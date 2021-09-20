İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Elemanları Kalıpçısı ve İş İlanları

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) görev tanımı nedir, İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) ne iş yapar, İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Tanımı;

Özel şekillerinden dolayı makinede kolaylıkla preslenip kalıplanamayan eşik, basamak, büyük duvar kaplaması ve pencere kenarları gibi inşaat elemanlarını elle kalıplayan kişidir.

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Maaşları

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) maaşı ortalama aylık 4.800,00 - TL’dir. En düşük İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim okulu mezunu olmak gerekiyor.

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Ne İş Yapar?

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı kalıbı seçip, kalıplanacak malzemeyi malayla kalıba doldurup yaymak,

b) Vibratör yardımıyla kalıp içindeki malzemeyi sıkıştırmak,

c) Gerektiğinde kalıplanacak elemanı demirle takviye edebilir. Kalıplanacak elemanın cinsine göre ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) mesleğinin meslek kodu 7314.15 olarak belirlenmiştir



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