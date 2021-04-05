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  3. İnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!

İnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de inşaat halindeki binanın merdiveninin çökmesi sonucu merdivenin altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

İnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!

Beyköy köyünde inşaatı devam eden bir binanın merdiveni henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaatta çalışan işçi İsmail Savcı'nın(43) üzerine çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çöken merdivenin altında kalarak ağır yaralanan İsmail Savcı, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çöken merdivenin altından çıkartıldı. Savcı, ambulansla Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı İsmail Savcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!

İnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!

İnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!

İnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!

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