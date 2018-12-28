İnşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı
Erzincan'da inşaat işçilerinin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da inşaat işçilerinin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Erzurum karayolunun Kargın Beldesi mevkinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 06 BZ 0151 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 11 kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altında alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin Zonguldak'tan Van'da ki yakınlarının cenazelerine gittikleri öğrenildi.
Kaynak: İHA
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