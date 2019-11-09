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  3. İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)

ZANLI YAKALANDI

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında, el ve ayakları iple bağlanmış halde cansız bedeni bulunan işçi Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının kimliği açıklanmazken, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

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