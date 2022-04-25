İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) görev tanımı nedir, İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) ne iş yapar, İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) Tanımı;

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İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) Maaşları

İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.07

Meslek Adı :

İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : İnşaat Kalıpçısı (Ahşap), ahşap malzeme kullanarak kalıp hazırlama, beton dökme, kalıp sökme ve ahşap çatı yapma işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İnşaat oturum alanını kodlandırmak (aplikasyon),

b) Taşıyıcı direkleri hazırlamak,

c) Kolon ve kiriş kanatları yapmak,

d) Temel kalıbı yapmak,

e) Kalıp iskelesi yapmak,

f) Döşeme kalıbı yapmak,

g) Merdiven kalıbı yapmak,

h) İş iskelesi yapmak,

i) Beton dökmek,

j) Dökülen beton yüzeyini düzlemek (mastar çekmek),

k) Kalıp sökümü yapmak,

l) Kalıpları onarmak,

m) Çatı karkası hazırlamak,

n) Kremit altı yalıtımı yapmak,

o) Kremit döşemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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