İnşaat maliyet endeksi Kasım’da düştü

İnşaat maliyet endeksi Kasım'da aylık yüzde 3,13 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,13 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,28 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,04 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,47, işçilik endeksi yüzde 17,42 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 2,73 düştü

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,21 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,79 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,99, işçilik endeksi yüzde 17,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 4,42 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,13 düştü. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,82, işçilik endeksi yüzde 17,08 arttı.

Kaynak: İHA