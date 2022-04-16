İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.33

Meslek Adı :

İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde her türlü inşaat malzemesini müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak inşaat malzemelerini reyonlara yerleştirmek,

b) Müşterilere almak istedikleri ürünlerle ilgili teknik bilgi vermek,

c) Müşteriye ürününün fiyatı ile ilgili bilgi vermek ve onların karar vermelerine yardımcı olmak,

d) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek, fatura, sevk irsaliyesini ya da yazar kasa fişini kesmek,

e) Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim etmek,

f) Müşterinin şikayetlerini gidermek, gideremediği şikayetleri ilgililere bildirmek,

g) Yeni müşteri kazandırma, mevcut müşterilerin memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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