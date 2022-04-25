İnşaat Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnşaat Marangozu görev tanımı nedir, İnşaat Marangozu ne iş yapar, İnşaat Marangozu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Marangozu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Marangozu Tanımı;

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İnşaat Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Marangozu Maaşları

İnşaat Marangozu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnşaat Marangozu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Marangozu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.11

Meslek Adı :

İnşaat Marangozu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat alanında binanın ahşap çatkılarını, döşemesini, dökme olukları ve bina iskelesi gibi diğer ağır kafesli ağaç işlerini kesen, birleştiren ve döşeyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Marangozu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Marangoz (Genel) (7124.10)?un görevlerini yapmak,

b) Beton kalıbı yapmak,

c) Özel görevlerde ihtisası olabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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