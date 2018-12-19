İnşaat sektörü 2019’dan umutlu

İnşaat sektörü 2019 yılına umutla baktığını belirlenirken, şirketler gelecek yılda yatırımlarına ara vermeden devam etme kararı aldılar.

İnşaat sektörü 2019 yılına umutla bakıyor. 2018 yılında KDV ve tapu harcı oranlarının düşürülmesi, yabancı yatırımcıların 250 bin dolar değerinde gayrimenkul alımlarında tanınan vatandaşlık hakkı ile 2018 yılında hareketlilik yaşayan sektör, gelecek yılın inşaat sektörü açısından çok daha aktif geçeceği kanaatinde bulunurken, yatırım planlarını da bu yönde yaptıklarını açıkladılar.

Zeki Celep: "2019 yılında da ülkemizin ve milletimizin yararına olan her projede var olma gayretinde olacağız"

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, 2018'de konut sektörünü canlı tutma adına büyük çaba sarf edildiğini kaydederek, "Kurdaki dalgalanmaya paralel olarak ülke ekonomimizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreci atlatmak adına hükümetimiz de sektöre önemli destekler sağladı. En son, yabancı yatırımcının vatandaşlık hakkını elde edebileceği gayrimenkul alım bedelini 250 bin dolara düşürmesi, KDV ve tapu harcında indirim oranlarının devamı sektörü canlı tuttu. Gayrimenkul sektörünün canlılığını sürdürmeye yönelik yapılan bu gibi çalışmaların kısa zamanda etkilerini hep birlikte gördük. Sağlanan desteklerle hem ekonominin çarklarının dönmesi, hem de ilk iki çeyrekte inşaat sektöründe büyümenin devamı sağlanmış oldu" dedi.

İnşaat sektöründeki daralmaya rağmen, Türkiye 3'üncü çeyrekte 1.6 büyüme performansı sergilediğini vurgulayan Celep, "Hükümetimizin uluslararası alanda sağladığı güçlü ekonomik ilişkiler ve dış yatırım çekme potansiyeli Türkiye'nin 2019'a güçlü bir şekilde gireceğini gösteriyor. İhlas Yapı olarak ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze güvenimiz tamdır. Bunun bir tezahürü olarak, Ispartakule'de Bizim Evler 8, Büyükçekmece'de Bizim Evler Güzelce ve Beylikdüzü'nde Marmara Evleri 4'te inşa çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyoruz. İhlas Yapı olarak 2019 yılında da ülkemizin ve milletimizin yararına olan her projede var olma gayretinde olacağız. Bu doğrultuda, ülke ekonomisine katma değer katacak nitelikli konut projeleri üretmeye devam edeceğiz.

Bahattin Uçar: "2018 yılı, yabancıların gayrimenkul alımında rekora imza atılan bir yıl oldu"

Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar da 2018 yılı gayrimenkul sektörü açısından kur dalgalanmalarının getirdiği bir yavaşlamayla geçtiğini belirterek, "Maliyetlerde oluşan artışın yanı sıra döviz kurlarındaki hareketliliğin yatırımcıları bekleme sürecine yönlendirmesi konut satışlarında bir azalma oluşturdu. Konut piyasayı açısından hareketliliğin azaldığı bir dönemde kendi projelerimiz tarafında tablo memnun ediciydi. İnşasında sona geldiğimiz Vadikoru projemizde dairelerin büyük kısmı sahiplerini buldu. Bununla birlikte ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemizin Park etabında da başarılı bir satış oranı yakaladık. Güneşli'deki Express 24, Küçükçekmece'deki Göl Plus projelerimizde de hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Uçar, "Dövizde yaşanan bu hareketliliğe karşın hükümetin aldığı bir dizi çalışma oldu. Tabi satışlara yönelik yapılan bu çalışmalar hareketlilik de sağladı. KDV ve tapu harcı oranlarının düşürülmesinin yanı sıra yabancı yatırımcıların 250 bin dolar değerinde gayrimenkul alımlarında tanınan vatandaşlık hakkı da satışlara ciddi bir katkı oluşturdu. Nitekim 2018 yılı, yabancıların gayrimenkul alımında rekora imza atılan bir yıl oldu. İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörüdür. Bu anlamda hükümetimizin desteği ve çalışmalarına ek olarak müteahhit firmalar olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Invest İnşaat olarak Ayazağa, Küçükçekmece ve Güneşli'de yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Sarıyer - Ayazağa bölgesinde satın aldığımız arsalar ve yaptığımız çalışmalar dâhilinde yaklaşık 10 yıl bu bölgede yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Güneşli'deki Express 24 ve Küçükçekmece'deki Göl Plus projemizde inşa çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Satışlarda yaşanan düşüş sektörün dinamiklerini sarsacak bir etkiye sahip değildi. Bu geçici bir etkiydi ve sonuç olarak inşaat sektörü bu yılı da büyümeyle tamamlayacaktır. Bununla birlikte önümüzdeki yılın inşaat sektörü açısından çok daha aktif geçeceğine inanıyorum" dedi.

Süleyman Çetinsaya: "Türkiye'den konut yatırımı yapan yabancıların sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdi"

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise 2018 yılı kendileri için oldukça hareketli geçtiğini bildirerek, "Bu yılda 4 projede toplam 2 bin 534 adet konut teslim ettik. Teslim ettiğimiz Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemizin son etabı Vadistanbul Park'ta yaşam başladı. Avrupa Konutları Yamanevler ve ortak girişimle gerçekleştirdiğimiz Tema İstanbul projemizin ikinci etabında yer alan Tema İstanbul Bahçe'de de inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2018'e inşaat sektörü genelinde baktığımızda ise; döviz kurları ve kredi faiz oranlarındaki dalgalanmaların etkilerini görüyoruz. Kurlardaki dalgalanmalar yerli yatırımcıların bir kısmını bekleme durumuna geçirirken yabancı yatırımcılar nezdinde durum aksine bir seyir izledi. Türkiye'den konut yatırımı yapan yabancıların sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdi. Burada tabiki yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı için minimum yatırım tutarının 250 bin dolara çekilmesinin de büyük etkisi oldu. Sektörümüzün ülkemize döviz girdisi sağlama noktasında oluşturduğu bu katkıdan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Öte yandan KDV oranları ve tapu harçlarında sağlanan indirimlerin olumlu dönüşlerini gördük. Bu tarz teşviklerin devamlılığının olması sektör açısından büyük önem arz ediyor. Yıl içinde zaman zaman yükselen kredi faiz oranları ise son dönemde düşüş trendine girdi. Bu durum özellikle yerli yatırımcı açısından memnuniyet verici. Yerli satışların da bu gelişme paralelinde artacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konut satış verilerine baktığında geçen yıla kıyasla genelde bir düşüş yaşandığını söyleyen Çetinsaya "Bu noktada doğru yerde doğru proje geliştiren firmalarda bu etkinin çok hissedildiğini söyleyemeyiz. Satışına devam ettiğimiz projelerimizde yılı hedeflediğimiz doğrultuda tamamlıyoruz. İçinde bulunduğumuz piyasa ortamına kıyasla memnun edici bir satış grafiği yakaladık. Satış rakamlarında her ne kadar düşüş yaşansa da inşaat sektörü 2018'i ekonomimize katkı sağlayarak tamamlayacaktır. 2019 yılının ise ekonomimiz ve sektörümüzün satış rakamları açısından bir toparlanma yılı olacağı kanaatindeyim. Şirket olarak yeni yılda Yamanevler projemizin inşa çalışmalarını hızla sürdürürken Avrupa Konutları Arıcılar projemize de başlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte Tema İstanbul Bahçe'de inşa çalışmalarımızı tamamlayarak bu projemizi teslim etmeyi planlıyoruz. 2019 yılının gerek ekonomimiz, gerekse inşaat sektörü açısından geride bıraktığımız yıla kıyasla çok daha hareketli olacağı aşikâr. Şirket olarak sektördeki yatırımlarımıza yeni yılda da ara vermeden devam edeceğiz" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA