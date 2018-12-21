İnşaat sektörü için yeni dönem

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, 25 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan yeni yapı denetim sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, yeni yapı denetim sistemiyle beton numunelerinin elektronik ortamda takibinin yapılacağını belirterek, "Yeni sistemde hem tarafsız beton denetimi olacak hem de kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek" dedi.

Beton numunelerine elektronik takip

İnşaat Mühendisleri Odası Şube binasında gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Gaziantep'te faaliyet gösteren yapı denetim firmaları, hazır beton üreticileri, beton laboratuvarları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyelerin yetkilileri katıldı. Bilgilendirme toplantısında İMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baki Sağlamer, Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.

Yapıların kalitesi artacak

İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, yapı denetim sisteminde yapılan köklü değişikliklerin son derece yerinde olduğunu söyledi. Çeliktürk, mevcut sistemde yapı denetim şirketlerinin her zaman sağlıklı denetim yapmasının mümkün olmadığını vurgularken, "Mevcut sistemde sağlıklı bir beton kalitesi denetimi mümkün olmuyor.Yeni sistemde bakanlığın kontrolünde bir denetim sistemi geliyor. Artık, hiçbir beton firması yapı denetim firmasının bilgisi olmadan beton dökemeyecek. Böylece yapı kalitesi artacak ve kaçak yapıların da önüne geçilecek" diye konuştu.

Hazır beton uygulamasına geçilmesinin ülkemizde inşaat sektörü açısından bir devrim olduğunu ifade eden Çeliktürk, "Türkiye hazır betona geçtikten sonra beton ve yapı kalitesinde önemli artış oldu. Ancak, betonları üreten firmaları da denetlemek gerek. Elektronik Beton İzleme Sistemi de, şantiye alanlarında alınan betonlarla ilgili bilgiler Ankara'da yapı denetim sistemine aktarılıyor. Bu sistemin altyapısını Aselsan yapıyor. Beton numunelerinin içine konulan çiplerle elektronik veri akışı sağlanacak. Betonun geçirdiği tüm aşamalar izlenecek. Yeni yapı denetim sistemine göre inşaatlarda beton dökülmeden bir gün önce yapı denetim kuruluşu, ilgili laboratuvara haber verecek. Beton numunesi, yapı denetim mühendisinin gözetiminde alınarak içine ASELSAN'ın ürettiği çipler yerleştirilecek. Laboratuvar personeli, yapıya ve betona ilişkin bilgileri, Elektronik Beton İzleme Sistemine (EBİS) girecek. Numuneler şantiyeden, elektronik okutma işlemi yapılarak çıkarılacak yine laboratuvara okutularak alınacak. Numuneler, uygun zaman içinde laboratuvarda yer alan beton kırım cihazında deneye tabi tutulacak. Müdahalenin olmadığı bir sistem. Denetim işini daha ciddi hale getirecek, dört dörtlük bir sistem. İnşaat sektörü açısından yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA