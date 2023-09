İnşaat sektöründen ‘ikinci elde konut kredisi talebi’

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasının her kesime hitap etmesi açısından ikinci el ürünlerde de geçerli olmasını istediklerini söyleyerek, "Konut kredi kampanyalarının sürekli olmasını ve her kesime hitap etmesini istiyoruz" dedi.

Kredilerde finansmana erişimin zorluğunun inşaat sektöründe gerilemeye sebep olduğunu söyleyen Serap Karabulut, "Konut satışlarında son zamanlarda finansmana erişimin zorlaşması sebebi ile sektör olarak büyük bir gerileme yaşıyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çerçevesinde parasal sıkılaştırma adımları, konut kredi oranlarına da yansıdı. Son dönemlerde konut kredilerinin oranlarının oldukça yüksek meblağlara çıkması ve özellikle de limitlerin aşırı düşürülmesi sebebi ile insanların konut kredisi ile ev alması neredeyse hayal noktasına ulaştı. Geçtiğimiz yılın bu dönemlerine baktığımızda, ipotekli ve ipoteksiz satışlarda yüzde 22'lik bir gerileme yaşadığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz bir açıklamada bulunmuştu ve kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK bir karar alarak yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin Ekim ayı içerisinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bu konut kredisi kampanyası ile birlikte sektör olarak Ekim ayının biraz daha hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Lakin şöyle bir durum var ki, bu konut kredisi kampanyası sadece sıfır projeleri kapsadığı için her kesime hitap edemeyeceğimizi, bu sebeple her kesime hitap edebilmek hem de her bütçeye uyabilmesi için ikinci el konutlar da dahil edilirse daha verimli olacağı düşüncesindeyiz" dedi.

Karabulut, sektör olarak kampanyanın sürekli hale gelmesini ve ikinci el ürünlerin de kampanyaya dahil edilmesini istediklerini söyleyerek, "Bizim sektör olarak da şöyle bir talebimiz var. Sağ olsun devletimiz belirli dönemlerde çok güzel konut kredileri kampanyaları yapıyor lakin insanlar bu dönemleri kestiremediği ve net bir hazırlık yapamadığı için biz bu konut kredisi kampanyasının sürekli hale gelmesini, standart bir orana bağlayıp özellikle limitlerin aşılarak her kesime hitap etmesi yönünde bir talebimiz bulunmakta. Biz Grup Avenir olarak bu güne kadar gelen süre içerisinde binden fazla konut üretip teslim etmemize nazaran hala belirli stoklarla çalışıyoruz. Bizim sektörümüzdeki diğer kişilerin de sınırlı stoklarla müşterilere hitap ettiğini bilerek, bu çerçevede ikinci el ürünlerin de bu kampanyaya dahil edilmesini ve özellikle de limitlerin büyük oranda açılıp oranların daha sabitlenmiş şekilde sürekli hale gelmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)