İnşaat sektöründen ‘ikinci elde konut kredisi talebi’

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasının her kesime hitap etmesi açısından ikinci el ürünlerde de geçerli olmasını istediklerini söyleyerek,...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
İnşaat sektöründen ‘ikinci elde konut kredisi talebi’

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasının her kesime hitap etmesi açısından ikinci el ürünlerde de geçerli olmasını istediklerini söyleyerek, "Konut kredi kampanyalarının sürekli olmasını ve her kesime hitap etmesini istiyoruz" dedi.

Kredilerde finansmana erişimin zorluğunun inşaat sektöründe gerilemeye sebep olduğunu söyleyen Serap Karabulut, "Konut satışlarında son zamanlarda finansmana erişimin zorlaşması sebebi ile sektör olarak büyük bir gerileme yaşıyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çerçevesinde parasal sıkılaştırma adımları, konut kredi oranlarına da yansıdı. Son dönemlerde konut kredilerinin oranlarının oldukça yüksek meblağlara çıkması ve özellikle de limitlerin aşırı düşürülmesi sebebi ile insanların konut kredisi ile ev alması neredeyse hayal noktasına ulaştı. Geçtiğimiz yılın bu dönemlerine baktığımızda, ipotekli ve ipoteksiz satışlarda yüzde 22'lik bir gerileme yaşadığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz bir açıklamada bulunmuştu ve kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK bir karar alarak yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin Ekim ayı içerisinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bu konut kredisi kampanyası ile birlikte sektör olarak Ekim ayının biraz daha hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Lakin şöyle bir durum var ki, bu konut kredisi kampanyası sadece sıfır projeleri kapsadığı için her kesime hitap edemeyeceğimizi, bu sebeple her kesime hitap edebilmek hem de her bütçeye uyabilmesi için ikinci el konutlar da dahil edilirse daha verimli olacağı düşüncesindeyiz" dedi.

Karabulut, sektör olarak kampanyanın sürekli hale gelmesini ve ikinci el ürünlerin de kampanyaya dahil edilmesini istediklerini söyleyerek, "Bizim sektör olarak da şöyle bir talebimiz var. Sağ olsun devletimiz belirli dönemlerde çok güzel konut kredileri kampanyaları yapıyor lakin insanlar bu dönemleri kestiremediği ve net bir hazırlık yapamadığı için biz bu konut kredisi kampanyasının sürekli hale gelmesini, standart bir orana bağlayıp özellikle limitlerin aşılarak her kesime hitap etmesi yönünde bir talebimiz bulunmakta. Biz Grup Avenir olarak bu güne kadar gelen süre içerisinde binden fazla konut üretip teslim etmemize nazaran hala belirli stoklarla çalışıyoruz. Bizim sektörümüzdeki diğer kişilerin de sınırlı stoklarla müşterilere hitap ettiğini bilerek, bu çerçevede ikinci el ürünlerin de bu kampanyaya dahil edilmesini ve özellikle de limitlerin büyük oranda açılıp oranların daha sabitlenmiş şekilde sürekli hale gelmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İşçiler zam kararını davul zurna ile kutladı
İşçiler zam kararını davul zurna ile kutladı
Antalya’dan 36 ülkeye ihracat
Antalya’dan 36 ülkeye ihracat
Yalova ihracatı yüzde 80 artarak yarım milyar doları geçti
Yalova ihracatı yüzde 80 artarak yarım milyar doları geçti
Ordu kivisinde rekolte düşüşü
Ordu kivisinde rekolte düşüşü
Son Haberler
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Bursa Ticaret Borsası 99 yaşında
Bursa Ticaret Borsası 99 yaşında
Altınova, yatırımlarla büyüyor
Altınova, yatırımlarla büyüyor
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Palamut olmayınca krallık hamsiye kaldı
Palamut olmayınca krallık hamsiye kaldı
Bakım hizmetlerinde istihdam artışı yaşanacak
Bakım hizmetlerinde istihdam artışı yaşanacak
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!