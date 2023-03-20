İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!

Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal alacak verecek meselesi için şirketine gelen adamla tartıştı. Adam ise genç kadının başına ve boynundan silah vurarak öldürdü.

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İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!

Antalya'da yaşanan akıl almaz olay saat 14.00 civarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi. İddiaya göre inşaat 40 yaşındaki inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Yılmaz F. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası araları iyice gerilen ikiliden Yılmaz F. tabancayı çıkardı ve Zehra Çatal'ın üzerine mermi yağdırdı. Hemen ardındansa elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. Silah seslerini duyan çalışanlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!

BAŞ VE BOYUN KISMINDA ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin kadının cansız bedeninde yapılan incelmede baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi tespit edildi. Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen kadının yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İnşaat şirketi sahibi kadın alacak verecek meselesinin kurbanı oldu! Başından vurularak öldürüldü!

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