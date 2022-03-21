İnşaat Sürveyanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnşaat Sürveyanı görev tanımı nedir, İnşaat Sürveyanı ne iş yapar, İnşaat Sürveyanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Sürveyanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Sürveyanı Tanımı;

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İnşaat Sürveyanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Sürveyanı Maaşları

İnşaat Sürveyanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnşaat Sürveyanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Sürveyanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.03

Meslek Adı :

İnşaat Sürveyanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İnşaat Sürveyanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, malzeme - ihzaratı kontrol ederek, aplikasyon, alt yapı, tahkimat, kaba yapı, ince yapı işlemlerinin, proje ve detay resimlerine uygun olarak yapılmasını sağlama ve şantiye defterlerini tutma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Sürveyanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Şantiyenin kurulması için şantiye alanını çevirerek güvenlik altına almak,

b) Şantiye yollarının yapılmasını, şantiye binasının kurulmasını, elektrik, telefon su ve kanalizasyon bağlantısının yapılmasını ağlamak,

c) Aplikasyon ve kazı için kazı alanının sınırlarının tesbit edilmesini, sıfır kotunun taşınmasını, zemin kazısının ve tesviyesinin yapılmasını, ip iskelesinin yapılmasını, aksların işaretlenmesini sağlamak ve projeye göre aksları kontrol etmek,

d) Alt yapı için zemin dolgusunun yapılmasını ve sıkıştırılmasını, şev kaplamalarının yapılmasını sağlamak,

e) Kanalizasyon , yol kaplaması ve temiz su isale hattının yapılmasını sağlamak,

f) Rayların döşenmesini, elektrik direklerinin dikilmesini ve traverslerin yerleştirilmesini sağlamak,

g) Kazı alanında iksa, palplanş, forej batardo yapılmasını, zemin sularının uzaklaştırılmasını ve çevre binaların emniyete alınması gibi tahkimat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

h) İnşaat alanına getirilmiş keresteyi, inşaat demirini, agregaları, çimento, tuğla ve kireci, kaplama malzemelerini, boya ve vitrifiye malzemelerini, sıhhi tesisat malzeme ve armatürlerini, elektrik tesisatı ve yalıtım malzemelerini kontrol etmek,

i) Demir ve doğrama imalatını kontrol etmek,

j) Kalıpların ve demir donatının yapılmasını, demir donatının, tesisat ve rezervasyon elemanlarının kalıba yerleştirilmesini sağlamak,

k) Beton dökülmesini, sıkıştırılmasını sağlamak ve kıvam testi yapmak, basınç testi örneği almak ve beton kürünün yapılmasını, kalıpların sökülmesini, duvar örülmesini ve izolasyon yapılmasını, çatı yapımı kaplanması ve tenekecilik işlerinin yapılmasını sağlamak,

l) Sıvanın, tesviye betonu ve şapların, döşeme,duvar ve tavan kaplamasının, korkuluk ve küpeştele

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