İnşaat Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Teknolojisi Teknikeri Maaşları, ve İş İlanları

İnşaat Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, İnşaat Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, İnşaat Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İnşaat Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Teknolojisi Teknikeri Maaşları

İnşaat Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 5.760 - TL’dir. En düşük İnşaat Teknolojisi Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İnşaat Teknolojisi Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Ön Lisans mezunu olunması gerekiyor.

İnşaat Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar?

İnşaat Teknolojisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaat projesine uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlamak,

b) Metraj ve keşif işlerini yapmak,

c) Yapılacak işe göre inşaatta çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlamak,

d) İnşaat çalışmalarını kontrol etmek ve gelişmeler hakkında mühendise bilgi vermek.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnşaat Teknolojisi Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

İnşaat Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnşaat Teknolojisi Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3112.09 olarak belirlenmiştir



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