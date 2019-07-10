İnşaat temizliği yapan genci, zehirli yılan ısırdı

MERSİN'in Silifke ilçesinde inşaatta temizlik yapan Oğuzhan Keskin (17), zehirli bir yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün Sarıaydın Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta temizlik yaptığı sırada Oguzhan Keskin'i zehirli olduğu belirtilen bir yılan elinden ısırdı. Yılan, vatandaşlar tarafından öldürülürken, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin ise tedaviye alındı.

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DHA