İnşaat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnşaat Ustası görev tanımı nedir, İnşaat Ustası ne iş yapar, İnşaat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Ustası Tanımı;

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İnşaat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İnşaat Ustası Maaşları

İnşaat Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnşaat Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7111.02

Meslek Adı :

İnşaat Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat ve onarım işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnşaat Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kapalı ve açık inşaat alanlarında, bina,çatı ve izolasyonu, yollar, tezgah temelleri, açık ve kapalı su kanalları, duvar, çevre emniyet duvarı ve çitler, fosseptik ve kanalizasyon, sıva, fayans, çini vb. inşaat işlerini yapmak,

b) Binaların inşaat onarım işlerini yapmak,

c) Gerektiğinde inşat işleri ile ilgili temizlik ve bakım işlerini yapmak,

d) Yapılacak işlerle ilgili gerekli malzemelerin naklini sağlamak,

e) İş bitiminde artan malzemeleri ilgili yerlere teslim etmek,

f) Kullanılan alet ve makinelerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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