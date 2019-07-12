İnşaatı süren fakülte için temel atma töreni

KARAMAN'da, inşaatına 3 ay önce başlanan ve 2'nci katının yapımı sürdürülen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi için bugün temel atma töreni düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nin yapımına, yaklaşık 3 ay önce başlandı. 2'nci katın inşaat çalışmaları sürdürülürken, bugün Karamanlı olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Elvan, fakülte inşaatının 1 yıl sonra tamamlanacağını belirterek, "12 yıldır hemşehrilerimize hizmet etmek ve yeni bir şeyler yapmak bizim için bir onur, gurur vesilesi olmuştur. Biz hizmet ettikçe hemşehrilerimizle kucaklaştıkça inanılmaz memnuniyet ve inanılmaz şeref duyuyoruz. Bugün bizim için önemli bir gün. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi'nin temelini atıyoruz. Zannetmeyin ki bu proje 3- 5 yıl sürecek. Fakültenin inşaatı, 12 Temmuz 2020'de, 1 yıl sonra tamamıyla bitmiş ve hizmete sunulacak hale gelmiş olacak" dedi.

Lütfi Elvan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, birlikte butona basarak, temel atma törenini gerçekleştirdi.

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DHA