İnşaatta boya kazanı patladı: 1 ölü
Gaziantep'te bir inşaat işçisi, boya kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bir inşaat işçisi, boya kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep'te yabancı uyruklu inşaat işçisi Enes Alramo (32), Güvenevler Mahallesi'nde çalıştığı inşaattaki boya kazanını karıştırırken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 çocuk babası Alramo hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderilecek.
Kaynak: İHA
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