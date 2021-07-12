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  3. İnşaatta feci ölüm! Talihsiz işçi beton blokların altında kaldı

İnşaatta feci ölüm! Talihsiz işçi beton blokların altında kaldı

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda inşaatta işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Yaşar Ceylan beton blokların altında kalarak can verdi.

İnşaatta feci ölüm! Talihsiz işçi beton blokların altında kaldı

Şanlıurfa'da yaşanan iş kazası yine can aldı. İnşaat alanı bir işçiye mezar oldu.

 

Şanlıurfa'da, Yeşildirek Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda 43 yaşındaki Yaşar Ceylan  hayatını kaybetti. İddialara göre Ceylan, kamyondan indirilen beton bloklar indirildiği esnada, blokların altına kaldı. Blokların üzerine devrilmesi sonucunda Ceylan ağır yaralandı. İş arkadaşları durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine yer verdi. 

İnşaatta feci ölüm! Talihsiz işçi beton blokların altında kaldı

Ağır yaralanan Ceylan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan,  doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

İnşaatta feci ölüm! Talihsiz işçi beton blokların altında kaldıİnşaatta feci ölüm! Talihsiz işçi beton blokların altında kaldı

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