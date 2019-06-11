İnşaattan 70 bin TL’lik hırsızlığa 3 tutuklama

Denizli'de bir inşaattan yaklaşık 70 bin TL demir çaldığı öne sürülen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaattan, inşaatta kullanılan demir malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri yaptıkları teknik takip ve inceleme sonucu, farklı günlerde aynı inşaattan yaklaşık 70 bin TL değerindeki demir inşaat malzemesini Oktay G., Mehmet K. ve Mustafa Ç.'nin çaldığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, gerçekleştirilen operasyonda, şüphelileri 20 EG 119 plakalı açık kasa ticari araç ve içindeki inşaat malzemeleriyle yakaladı.

Şüphelilerin, polis merkezinde verdikleri ilk ifadelerinde, daha önce çaldıkları inşaat malzemelerini farklı ilçelerde sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Araç içerisinde ele geçirilen demir inşaat malzemeleri sahibine teslim edildi. Çeşitli hırsızlık suçlarından da arandıkları tesit edilen şüpheliler ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Oktay G., Mehmet K., ve Mustafa Ç. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA