'İnsan cildi kış aylarında daha özel bakım istiyor'

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, kış aylarında cildin daha çok ilgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İnsan cildinin sürekli bakım istemesine karşın kış aylarında daha çok ilgiye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Bursa Özel Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, "Kışın el, ayak ve vücut sıcak giysilerle soğuktan korunabiliyor ancak yüzümüz her zaman soğuğa karşı savunmasız kalıyor. Soğuk hava ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak için yüzümüzün özel bakıma ihtiyacı var. Kış soğuklarında cildiniz kurur, çatlar ve yıpranır. Hava kirliliğinin de etkisiyle ciltte lekelenmeler ve siyah nokta oluşur. Ama kışın yüz derisinin tek düşmanının rüzgar ve soğuk olduğunu düşünmek hata olur" dedi.

ANİ DEĞİŞİMLER ZARAR VERİYOR

Ani sıcaklık değişiminin de cilt için tehlike arz ettiğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Börekçi, "Ayrıca evi ısıtırken havanın kuruması da cilt üzerinde zararlı etkilere neden olur. Soğuk ve rüzgarlı hava cildin kurumasına yol açarken, kapalı mekanlardaki kirli hava ise cildin gözeneklerini kapatarak, nefes almasını engelliyor. Kuru hava, klimalar ve kaloriferle ısınan kapalı ortamlar, kalın, yünlü, sentetik giysiler ve cilt temizliğinin yaz aylarından seyrek yapılması cildi daha fazla olumsuz etkiler" diye konuştu.

RASTGELE KOZMETİK KULLANMAYIN

Kış aylarında cilt tiplerinde değişiklik yaşandığını, bu durumun da ciltler için farklı bakım ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Bayram Börekçi, "Yağlı ciltler soğukta daha az yağlanır. Normal ciltler kurur, kuru olan ciltler ise ağrılı olacak kadar hassaslaşır. Bu fizyolojik detayları özellikle herhangi bir kozmetik malzemesi edinmeden önce dikkate almak gerekir. Eğer yanlış bir bakım yapmaya başlarsanız cilt mutlaka bunu size haber verecektir. Çoğu durumda bu kaşıntı, akne oluşumu, kılcal damarların belirginleşmesi gibi sorunları ortaya çıkarır. Ciddi durumlarda bir uzmana danışmak her zaman tercih edilmesi gereken bir yoldur" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Kış aylarında da tıpkı yaz aylarında olduğu gibi güneş koruyucu kullanmanın önemine vurgu yapan Börekçi, ayrıca kış mevsiminde dudakların normalden çok daha fazla kuruyup çatladığını, bu mevsimde özellikle dudak ve göz çevresi için uzman tavsiyesinde bir kremin kullanılmasının fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

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DHA