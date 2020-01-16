İnsan Hakları İzleme Örgütü: ”Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da insan hakları ihlali arttı”

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son raporuna göre Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Tunus gibi Orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika'nın birçok ülkesinde insan hakları ihlalleri arttı.

Dün yayınlanan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2020 raporunda, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Tunus gibi Orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika'nın birçok ülkesinde insan hakları ihlallerinin arttığı açıklandı. Raporda, yüzlerce Filistinlinin sosyal medya yayınlarıyla ilgili suçlaması ve gözaltına alınması eleştirildi. Suudi Arabistan ile ilgili ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, insan hakları aktivistlerinin gördüğü muamele ve Yemen'e yapılan hava saldırılarına dikkat çekildi.

Raporda, Lübnan'da güvenlik güçlerinin protestoculara karşı aşırı ve haksız güç kullandığına değinildi. Suriye'de ise Esad rejimi tarafından İdlib'de gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan silahlar ve sivillerin evlerine yapılan saldırılar sonucu meydana gelen yıkımlar vurgulandı.

Yemen ile ilgili kısımda, 20 milyondan fazla insanın açlık sınırı altında yaşadığı açıklandı. Cezayir'de ise barışçıl gösterilerin şiddet ile dağıtıldığını ve göstericilerin tutuklandığına değinildi. Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir döneminde protestolar esnasında ciddi insan hakları ihlalleri olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA