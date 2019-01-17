İnsan Hakları İzleme Örgütü Venezuela’ya dikkat çekti

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yıllık raporunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro iktidarının "muazzam şekilde" insan haklarını çiğnediğini iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yıllık raporunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "muazzam şekilde" insan haklarını çiğnediğini iddia etti. Milyonlarca insanın ülkeden kaçmasına; gıda ve ilaç eksikliğinin yanı sıra aşırı enflasyon ve ekonomik yıkımında neden olduğu raporlandı. Örgüt ayrıca Brezilya, Meksika ve Nikaragua'da da sorunların arttığına dikkat çekti.

Aşırı enflasyon ve ekonomik yıkım

Berlin'de yayınlanan raporda, "Aşırı enflasyon ve ekonomik yıkım" başlıkları altında Venezuela'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi. Gıda ve ilaç eksikliğinin yanı sıra, iktidarın insan haklarına saygı göstermediği üzerinde duruldu. Raporda, "Venezuela'daki siyasi, ekonomik, insani ve insan hakları krizleri, ülkeyi terk edenlerin geri dönmelerini imkânsız hale getirdi. Bazıları mülteci statüsünde bulunuyor. Ancak Venezuela'ya dönüp acil yardıma ihtiyaç duymaları halinde ciddi zorluklarla karşılaşıyorlar" denildi.

Örgüt başkanında "kınama"lara tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Başkanı Kenneth Roth yaptığı açıklamada, kıtadaki en iyi haberin "kınama" olmasına atıfta bulundu. Yaptırım gücü olmayan kınama söylemlerin Venezuela başta olmak üzere pek çok Latin Amerika ülkesinde bir işe yaramadığını iddia eden Roth, ABD'nin etkisiz politikaları yüzünden bu aktörlerin halkları üzerinde acımasız davranabildiğini söyledi.

Kaynak: İHA