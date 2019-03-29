İnsan kaçakçıları cankurtaran yeleği yetmeyince göçmenlere otomobil iç lastiği dağıtmış

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken meydana gelen facialara karşı cankurtaran yeleği olmadan lastik botlara binmeyen kaçak göçmenleri ikna etmek için insan tacirleri tarafından otomobil iç lastiği olan şambrel dağıtıldığı ortaya çıktı. Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 12'si çocuk, 4'ü kadın toplam 37 kaçak göçmenin bir kısmının boğulma tehlikesine karşı boyunlarına otomobil iç lastiği geçirmiş olmaları sahil güvenlik ekiplerini hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve içinde kaçak göçmenler bulunan bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 14 Afganistan, 11 Senegal, 6 Togo, 3 Nijerya, 1 Mali, 1 Kongo ve 1 İran uyruklu toplam 37 kaçak göçmen gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenlerin bir kısmı can yeleği kullanırken bir kısmının boyunlarında ise cankurtaran yeleği yerine otomobil iç lastiği geçirmiş olmaları dikkat çekti. Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Kuşadası Marinası'na getirilen kaçak göçmenler verdikleri ifadede, yaşanan olası bir facia ile karşılaşmamak için kaçmalarına aracılık edenlerden cankurtaran yeleği istediklerini ancak yetmeyince kalanlara otomobil iç lastiği dağıtıldığını ve mecburen bunları kullanmak zorunda kaldıklarını söylediler.

İfadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 12'si çocuk, 4'ü kadın toplam 37 kaçak göçmen il göçmen bürosuna teslim eldi.

Kaynak: İHA