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İnsan kaçakçılarının tuzağına düştüler! Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlar

Kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yakalanan 13 göçmen kaçağının İstanbul diye Kahramanmaraş'a bırakıldığı öğrenildi.

İnsan kaçakçılarının tuzağına düştüler! Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlar

Kahramanmaraş'ın farklı bölgelerinde gruplar halinde dolaşan yabancı uyruklu göçmenler, ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonunda yakalanan 10'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu 13 göçmen kaçağı gözaltına alındı.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Göçmenlerin İstanbul'a götürülmek üzere Van'dan yola çıktıkları ancak Kahramanmaraş'a bırakıldıkları öğrenildi. Polis, göçmenlerin üzerinde bulunan sahte kimlikle alınan yol izin belgelerine de el koyduktan Geçici Barınma Merkezi'ne teslim etti. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İnsan kaçakçılarının tuzağına düştüler! Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlar

İnsan kaçakçılarının tuzağına düştüler! Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlar

İnsan kaçakçılarının tuzağına düştüler! Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlar

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