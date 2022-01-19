İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Maaşları

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı maaşı 9250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1213.04

Meslek Adı :

Yönetici-Sigorta

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Politika Ve Planlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sigorta hizmetlerini gerçekleştiren (hayat ve kaza sigortası, vadeli sigortalar,Yangın, deniz ,ulaşım sigortaları ile diğer sigorta hizmetleri) bir özel teşebbüs veya kamu teşekkülünün ya da bir veya birkaç şubesinin faaliyetlerini organize eden personelin sevk ve idaresini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yönetici (Sigorta) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sigorta yaptırmak isteyen müşterilerle görüşmek ve bilgi vermek, sigorta prim tarifelerini belirtmek ve sigorta tekliflerini incelemek,

b) Piyasa araştırması yapmak, ön ekspertize tetkik ettirmek ve rapor hazırlatmak,

c) Sigorta tekliflerini rizikolarına göre değerlendirerek teklifleri alıp almamaya karar vermek,

d) Sigorta sözleşmesinin şeklini belirlemek, sigorta poliçelerini düzenlenmesini, kesilmesini yaptırmak ve kontrol ettirmek,

e) Tekliflerin ihtiyari plasmanını yapmak,

f) Büyük rizikoların konservasyon (poliçe karşılığında alınan paranın şirketçe bloke edilecek kısmının belirlenmesi işlemi ) tayinini tespit etmek,

g) Sigorta çeşidine göre hasar yüzdelerini hesaplamak,

h) Sigorta plasmanlarını yapmak, konservasyon tablosu hazırlamak, plasman bültenleri düzenlemek,

i) Müşteri elde etmek için, piyasa ile ilgili temaslar kurmak, müşterilerle şirket arasında koordinasyonu sağlamak,

j) Müşterilerden almış olduğu bilgiler doğrultusunda planlar hazırlayarak önerileri değerlendirmek,

k) Tüm bağlı kuruluşların hesap mutabakatının ve tahsilatının yapılmasını sağlamak ve bunlarla ilgili yazışmalar yaptırmak,

l) Yeni açılacak acentelerin kuruluşuna karar vermek,

m) Çalışmaları inceleyerek, şirket bünyesinde toplanan tüm istihsalin (toplanılan ve kullanılan primlerin toplam tutarı) hesaplarını çıkartmak,

n) Yöneticilere bilgi vermek ve gelişmelerle ilgili önerilerde bulunmak,

o) Tahsilatı yapılmayan poliçelerin iptalini gerçekleştirmek,

p) Bağlı kuruluşların çalışmalarını yakından izlemek ve gerekli önerilerde bulunmak,

q) İstatistiki verileri ve icmalleri (hesap özetleri-yorumlar) değerlendirmek,

r) Çalışan personelden verimli bir şekilde yararlanmak için iş bölümü yapmak, onları işlemlerin zamanında ve n

YORUM KAT: Yukarıdaki İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?