İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Maaşları, İş İlanları

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı görev tanımı nedir, İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı ne iş yapar, İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Tanımı;

Çalıştığı kurum yada işletmenin organizasyon yapısı ve kadro durumunu esas alarak, çalışanlarının niteliklerine uygun görevlere atanması ve özlük işlerinin takibi konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan nitelikli kişidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Maaşları

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4.900- TL’dir. En düşük İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmede çalışan personel sayısı ve niteliklerine göre dağılım yapmak geleceğe yönelik kadro hareketlerini planlamak bu hususta öneriler geliştirmek,

b) İşletmeye başvuranlar arasında uygun nitelikli kişilerin işe alınmasını sağlamak,

c) Çalışanların maaş, emeklilik, izin, hastalık, sigorta vb. özlük işlerini yürütmek,

d) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

e) Organizasyon yapısıyla ilgili çalışmalara katılmak,

f) Performans değerlendirme çalışmalarına katılmak, performansı arttırıcı önerilerde bulunmak,

g) Gerekli istatistiksel bilgilerin elde edilmesine yarayan kayıtların tutulmasını sağlamak,

h) Departmanlardan gelen iş tanım ve gereklerinin gözden geçirilmesi ilgili çalışmalara yardımcı olmak,

i) Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi sağlamak,

j) Tüm departmanlardan gelen personel talep formlarını değerlendirmek, ilan taslaklarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

k) İşletmenin temel politika ve amaçları doğrultusunda çalışanlarla ilgili kural ve ilişkileri düzenleyen İş Kanunu, Sendikalar Kanunu vb. kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde işlerin yürütülmesine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek ElemanıMeslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 4416.02 olarak belirlenmiştir



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