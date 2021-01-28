İnsan odaklı reform paketine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam not: Hayvan hakları, kadına şiddet, basın özgürlüğü...

İnsan odaklı İnsan Hakları Eylem Planı olarak bilinen ve yargıda reform süreci kapsamında hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 49 hedef, 374 faaliyetli paketin tam not aldığı belirtildi. Yapılacakların 128'inin kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 60'ı yönetmelikle, 186'sı ise idare faaliyetle hayata geçirilmesi planlanırken önümüzdeki günlerde iki bakan, MHP başta olmak üzere diğer partilere giderek partilerin paket ile ilgili görüşlerini alacak.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMLARI GENİŞLEYECEK

Sabah'tan eda Işık'ın haberine göre, insan odaklı reform paketi ile şunların yapılması planlanıyor:

İnsan hakları koruma sistemi güçlendirilecek.

AB ile müzakereler için vize serbestinin kapsamı genişletilecek.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurunun 8 yılı incelenecek, eksiklikler giderilecek.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun tavsiye ettiği kararlar etkin bir şekilde uygulanacak.

Kamu Denetçiliği gibi insan hakları kurumlarının etkinliği artırılacak.

Toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunmasına yönelik adımlar atılacak.

Örgütlenme özgürlüğü ve basın özgürlüğünün kapsamları genişletilecek.

HAYVAN HAKLARI, KADINA ŞİDDET, YAŞLILARIN KORUNMASI, İŞARET DİLİ...

Hayvan Hakları Kanunu, kadına şiddetle mücadele reform kapsamına alındı. Yaşlıların korunması, engelli vatandaşların yönetici olması sağlanacak.

Gayrimüslim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kendi dini bayramlarında tatil yapma imkanı verilecek.

Siyasi Partiler Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası ile bunların mevzuatlarında değişikliğe gidilecek.

Televizyon programlarındaki işaret dili teşvik edilerek özellikle işitme engelliler için işaret dili kullanılması sağlanacak.

Öte yandan, MYK toplantısının hemen ardından Siyasi Partiler Yasası ile ilgili AK Parti'de kurulan komisyon, yaptığı çalışmalara ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yaptı.