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İnsan ömrü 200 yıl uzayabilir! Bilim insanları ilaç geliştirdiklerini açıkladı!

Çoğu kişinin kurduğu ömrünü uzatma hayalleri gerçek olabilir. Bilim insanları, insan ömrünü 200 yıla çıkarmayı hedefleyen bir ilacın geliştirildiğini duyurdu.

İnsan ömrü 200 yıl uzayabilir! Bilim insanları ilaç geliştirdiklerini açıkladı!

'Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old' (Ebedi: Yaşlanmadan Yaşlanmanın Yeni Bilimi) isimli kitabın yazarı olan Steele, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda insanların 200 yaşına dek yaşamasının önünde biyolojik hiçbir engel olmadığını söyledi.

İnsan ömrü 200 yıl uzayabilir! Bilim insanları ilaç geliştirdiklerini açıkladı!

"BİYOLOJİK BİR NEDEN YOK"

Dr. Steele, "Birkaç yılda bir insan ömrüne dair bir sınır ortaya koyan araştırmalar yayınlanıyor. Ancak hep çok önemli bir noktayı kaçırıyorlar, o da şu ki yaşlanma sürecini daha önce hiç tedavi etmeyi denemedik. İnsanların 200 yaşına kadar yaşayamamalarına sebep olabilecek fiziksel veya biyolojik bir neden göremiyorum. Buradaki asıl konu, biyomedikal bilimini bunu mümkün kılmaya yetecek kadar geliştirip geliştiremememiz" diye konuştu.

İnsan ömrü 200 yıl uzayabilir! Bilim insanları ilaç geliştirdiklerini açıkladı!

"DAHA UZUN YAŞAMAK, YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜREBİLİR"

Biyomedikal yapay zeka firması Gero'yu yöneten Rus moleküler fizikçi Dr. Peter Fediçev, "Böyle bir durum insanların doğal yaşam sürelerinden daha uzun süre yaşamalarını sağlayacak ancak yaşam kalitelerini düşürecektir. İnsanları ihmal edilebilecek yaşlı hayvanlara dönüştürmenin önüne geçebilmenin tek yolu, yaşlanmanın temel nedenlerini ele alarak bu süreci durdurup üretken yaşam süremizi arttırmak olacaktır. Bu nedenle, yavaş yaşlanan hayvanları ilham kaynağı olarak alarak, dikkatimizi hastalıklardan yaşlanmaya, aşamalı çözümlerdense daha radikal çözümlere yeniden odaklamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan ömrü 200 yıl uzayabilir! Bilim insanları ilaç geliştirdiklerini açıkladı!

"İLK 150 YAŞINDAKİ KİŞİ BUNU OKUYAN BİRİ OLABİLİR"

Dr. Steele, açıklamalarına şöyle devam etti: "İşler yolunda gitmeyebilir ve bunların hiçbiri işe yaramayabilir. Ancak işe yararsa, kaydettiğimiz her gelişme bize bir sonrakini mümkün kılabilmek için daha uzun süre verir ve ilk 150 yaşındaki kişi, bunu okuyan biri olabilir."

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