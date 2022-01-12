İnsani tepkiler veren robot, Tamer Karadağlı'ya benzetildi! Ödül törenindeki tavırları yine gündeme geldi!

Tamer Karadağlı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında ödülünü uzattığı için tepki toplamıştı.

Nihal Yalçın konuştuğu sırada arkada bekleyen Tamer Karadağlı'nın tavırları günlerce konuşulmuştu. Bazı kişiler hak verirken bazıları ise eleştirmişti.

Bu olayın yankıları dinmişken bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım yine olayın hatırlanmasına neden oldu.

İnsani duyguları taklit etmeye çalışan insansı robotun görüntülerinin paylaşılmasının ardından bir Twitter kullanıcısının robotu Tamer Karadağlı'ya benzetmesi sosyal medyada çok konuşuldu.