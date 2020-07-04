İnsani yardımda kullanılan ambalajlı ürünlerden katkı payı alınmayacak

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ/ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'in uygulanmasına dair usul ve esaslarda yapılan güncellemeyle ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kar amacı gütmeyen hayır veya insani yardım kurum/kuruluşlarca dağıtılan ambalajlı ürünlerden katkı payı alınmayacak.



Düzenleme, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uygulamalarının geliştirilmesi ve açıklayıcı örnekler ile desteklenerek netleştirilmesine yönelik yapıldı.



Usul ve esaslarda, ithalat işlemleri, iade ve depozito uygulamalarına ilişkin ek düzenlemelerde bulunuldu. Düzenlemeyle ithalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi ithalat işleminin gerçekleştiği tarih esas alınacak.



Düzenlemede, ihraç kayıtlı satışlar geri kazanım katılım payı uygulaması dışında tutuldu. Buna göre, ambalajlı ürünler ile kanunda yer alan diğer ürünleri tedarik yoluyla temin eden, piyasaya süren işletmelerce ihracatın belgelenmesi durumunda ihracat tanımı üzerinden işlem yapılacak. Bu durumda tedarikçi ve ihracatçılar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmayacak.



Piyasaya sürülen bir ürünün ilgili idarelerce piyasadan çektirilmesi/toplatılması durumunda da iade tanımı kapsamında işlem yapılacak.



Düzenlemeyle ahşap paletler, plastik kasalar gibi nakliye ambalajları, LPG tüpleri, su damacanaları gibi yeniden kullanılan ambalajlar, endüstriyel makinalarda kullanıma yönelik tasarlanan rulolar, makaralar, masuralar, rolikler ve bobinler, yardım kuruluşlarınca dağıtılan ambalajlı ürünler, trafo, jeneratör, powerbank, yakıt pilleri, güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlar gibi ürün ve malzemelere yönelik ilave tanımlama ve örneklemelere yer verildi.

- Düzenlemeyle ambalaj olarak değerlendirilecek ürünler belirlendi

Düzenleme kapsamında üretim makinalarının bir parçası olarak değerlendirilen, bu makinalarda kullanıma yönelik tasarlanan ve endüstriyel amaçlı üretime konu hammaddelerin (kağıt, kumaş, iplik, metalik levhalar ve benzeri malzemelerin) taşınması, korunması ve kullanıma alınmasını sağlayan rulolar, makaralar, masuralar, rolikler ve bobinler ambalaj olarak değerlendirilmeyecek.



Alüminyum folyoların ve streç filmlerin ruloları, temizlik kağıdı ruloları, ipliklerin makaraları gibi satış noktalarında ürünlerin satışa sunumu amacıyla kullanılan bobinler, makaralar, rulolar ve benzeri malzemeler ambalaj olarak değerlendirilecek.



Demir, kara, deniz ve hava yolu taşımacılığında taşıma ekipmanı olarak sürekli ve tekrar aynı amaçlı kullanılan ve piyasaya sunulan ürün/eşya/malzeme ile piyasaya arz işlemlerine konu edilmeyen ahşap, plastik, metal ve benzeri malzemelerden imal edilmiş paletler, sepetler, konteynerler, kasalar ve benzerleri "nakliye ambalajı" tanımı dışında bırakıldı.



Taşımacılıkta ürün/eşya/malzeme ile piyasaya arz işlemlerine konu edilen (iade alınmak şartıyla belirli bir teminat karşılığında verilenler dahil) ahşap, plastik, metal ve benzeri malzemelerden imal edilmiş palet, sepet, konteyner, kasa ve benzeri ürünler "nakliye ambalajı" olarak değerlendirildi.



- Güncellemeyle geri kazanım katılım payı ödemeleri de belirlendi

Düzenlemeyle yeniden kullanılabilir ambalajlarla tüketici veya kullanıcılara iletilen eşya ile malzemelerin tüketimleri ve ambalajların yeniden kullanımlarının sağlanması amacıyla iade alınmasına yönelik, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito yönetim sistemi kurularak Bakanlıktan onay alınması durumunda, depozito uygulaması dahilinde yer alan ambalajlar için geri kazanım katılım payı beyanı verilecek ancak bu ödenmeyecek.



Depozito uygulamalarını desteklemek ve uygulama verimini arttırmak için depozitolu piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan miktarlar için ise geri kazanım katılım payı ödenecek.



İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kar amacı gütmeyen hayır veya insani yardım kurum/kuruluşlarca dağıtılan ambalajlı ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü olmayacak.



Satış noktaları haricindeki yerlerde içecek ikramında kullanılan tek kullanımlık kağıt, karton, plastik ve benzeri malzemeden yapılmış bardaklar için firmalardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek. Ancak kafe, kantin, market gibi satış noktalarında tek kullanımlık bardak, tabaklarla içecek, yiyecek sunulması durumunda bu bardaklar için firmalardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.



Geri kazanım katılım payı ödenerek piyasaya sunulmuş herhangi bir ürünün/ambalajlı ürünün son kullanım/tüketim tarihinin geçmesi nedeniyle geri toplatılması halinde geri çekilen ürünler ve ambalajlar için ödenmiş geri kazanım katılım payı iade talebine konu edilebilecek. Ancak ambalaj kullanımı azaltmak amacıyla getirilen tedbirler kapsamında firmaların iade ürünleri yeniden ambalajlaması durumunda bu ambalajlar geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olacak.



- Yeniden kullanılabilir ambalajlar için de düzenleme yapıldı

Yeniden kullanılabilir ambalaj için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito uygulama planı hazırlanması ve Bakanlık Bilgi Sistemi üzerinden sunulan planının uygun bulunması durumunda depozito uygulanan ambalajlar için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü bulunmayacak. Ancak depozito uygulanacak ambalajlar için geri kazanım katılım payı beyanı yapılacak.



Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi ürün listesinde yer alan ve enerjisini güneş pilinden (fotovoltaik pillerden) alan cep telefonu şarj cihazı, aydınlatma ekipmanları, hesap makinaları gibi elektrikli ve elektronik eşyalar ile doğrudan prize bağlanmadan şarj edebilen taşınabilir nitelikteki powerbank gibi eşyalar da Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamına dahil olacak.



Trafo ve jeneratörler ise geri kazanım katılım payı uygulaması dışında değerlendirilecek.



Öte yandan, depozito uygulaması dahilinde piyasaya arz edilen akümülatörlere yönelik depozito yönetim sisteminin kurulup, Bakanlıktan onay alınması durumunda geri kazanım katılım payı ödenmeyecek. Ancak piyasadan geri toplanamayan akümülatörler için geri kazanım katılım payı ödenecek.





Kaynak: AA