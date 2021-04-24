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  3. İnsanlar canı ile uğraşırken, onlar eğlence peşinde! Pandemi kurallarını hiçe sayan gençlerin tepki çeken disko eğlencesi

İnsanlar canı ile uğraşırken, onlar eğlence peşinde! Pandemi kurallarını hiçe sayan gençlerin tepki çeken disko eğlencesi

Antalya'da yaşanan görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Artan vaka sayılarını ve sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak bir diskoda toplanan gençler, resmen skandal görüntülere imza attılar. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralı tanıyan gençler bir de o anlarını sosyal medyadan paylaştı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, duyarsız vatandaşlardan şoke eden görüntüler ortaya çıkıyor. Pandemi sürecinde herkesin hassas davranması ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiği 1 yıldır sürekli vurgulanmasına rağmen, kuralları hiçe sayanlar da oluyor. Antalya'da yaşanan görüntüler de görenlere pes dedirtti. Bir grup gencin düzenlediği disko partisinde sokağa çıkma yasakları ihlal edildiği gibi aynı zamanda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Risk haritasında  kırmızı renkte olan Antalya'da vaka sayılarında önlenemeyen artışa rağmen bir grup genç skandal görüntülere imza attı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Vurdumduymaz gençler düzenledikleri partinin görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede yayılırken, birçok kişi duruma tepki gösterdi. Olay, Muratpaşa ilçesi sınırları içindeki bir diskoda yaşandı. Pandemi dolayısı ile uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan gençler, diskoda gece saatlerinde bir araya geldi. Çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençlerin ne maske taktıkları ne de sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Yasakları çiğnedikleriyle kalmayıp bir de eğlence anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, büyük tepki çekti.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İnsanlar canı ile uğraşırken, onlar eğlence peşinde! Pandemi kurallarını hiçe sayan gençlerin tepki çeken disko eğlencesi

İnsanlar canı ile uğraşırken, onlar eğlence peşinde! Pandemi kurallarını hiçe sayan gençlerin tepki çeken disko eğlencesi

İnsanlar canı ile uğraşırken, onlar eğlence peşinde! Pandemi kurallarını hiçe sayan gençlerin tepki çeken disko eğlencesi

İnsanlar canı ile uğraşırken, onlar eğlence peşinde! Pandemi kurallarını hiçe sayan gençlerin tepki çeken disko eğlencesi

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