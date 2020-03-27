İnsanlar virüsten ölürken, o boğanın üzerine çıkıp çıplak poz verdi!

Koronavirüs git gide daha fazla can almaya devam ederken, Amerikalı bir kadın sergilediği hareketle tepki çekti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra yayılan corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Virüsün etkisini artırdığı ABD’de vaka sayısı 85 bini aşarken, ölü sayısı ise 1301’e yükseldi.

En çok vaka görülen ülke olan ABD’de durumun ciddiyetinin farkında olmayanlar da sertçe eleştiriliyor. Acil durum ilan edilen New York’ta mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması istenirken, Wall Street’teki bir görüntü tepki çekti.

"SORUMSUZLUK!"

Bölgenin sembolü olan boğa heykeline tırmanan bir kadın, yanındaki arkadaşına çıplak bir şekilde poz verdi. Adı açıklanmayan kadının bu hareketi ülke basınında ve sosyal medyada da yer aldı.

Kadının sorumsuzluğu ve akılalmaz davranışı büyük tepki çekti.

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