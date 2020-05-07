Nerden çıktı bu darbe imaları?

Dünya, binlerce insanın canına mal olan covid -19 hastalığı ile mücadele ederken ülkemizde de bu hastalıkla hükümetimizin aldığı yerinde önlemlerle etkin bir şekilde mücadele ederken, devletimizi yönetenlerin bu ölümcül salgın hastalığını en hafif şekilde atlatmanın telaşı sarmışken şimdi nereden çıktı bu darbe tartışmaları?

Darbe imasının tartışılmalarının sebebi önce CHP Grup başkan vekili Özgür Özel, sonrasında da yine CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı darbe imalı açıklamalarla gündeme geldi.

Önce CHP grup başkan vekili Özgür Özel, TBMM de yaptığı basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerini hatırlatan ifadelerde bulunmuş "Saray rejiminin sonu geliyor, son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların bütün bu liyakatsizliklerin sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar o saatin en kıymetli çarklarıda siz olursunuz" sözleriyle gündeme düşmüştü.

Hemen ardından CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" sözleri tüm kamuoyunda darbe iması olarak kabul edilmiş tartışmalara neden olmuştur.

Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu’nun ardından ise Evrensel Gazetesi ve Almanya’da yayın yapan Artı Gerçek internet sitesi yazarı Ragıp Zarakolu'nun cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, 10 yıl süreyle başbakanlık yapan ve darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes ile cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayarak "makus kaderden kaçış yok " iddiasında bulundu.

Şimdi en can alıcı soru şu;



dünya ve ülkemiz insanları bu ölümcül virüsle yaşam mücadelesi verirken bazı siyasi yöneticileri onların yandaş yazarları ve trolleri çıkıp bu zamanda neden darbe iması açıklamalarında bulunur?



Hani milletçe bütün siyasi partiler ülkemizde bir vatandaşımızın ölmemesi için birlik beraberlik için iktidarla kol kola verip bu virüsle daha etkin mücadelenin çarelerini aramazlar?

Aramayı bırak bu mücadeleyi sekteye uğratmak için gündemi değiştirmek için darbe iması açıklamalarında neden bulunurlar?

Allah aşkına bu tartışmanın yeri zamanımıdır? Yoksa amaç başka mı?

Korona virüs ile başarılı bir şekilde mücadele eden AK Parti iktidarının bu başarısını gölgelemek için yapılan siyasi bir gündem değişikliği taktiği midir? Eğer bu böyleyse ülkemizle bu korona virüs ile yaşam mücadelesi veren halkımıza yapılan büyük bir haksızlık ve saygısızlık değil midir?

Bir başka açıdan demokrasiden dem vuran sürekli darbelere karşı olduklarını söyleyen bu siyasi yöneticilerin halkın oylarıyla seçilen iktidarı darbelerle sürekli tehdit etmekte ne anlama geliyor?

Buradan uyarıyorum…!

Darbe imaları açıklamalarında bulunup demokrasi dışı beklentiler içinde bulunanlar şunu hiç unutmasın;

Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderi bu memleketin kaderidir!



Menderesi idam sehpasına çıkardığınızda kahvede oturan bir millet değil, 15 Temmuz'da tankların karşısında dimdik duran bir millet var karşınızda.

Aklınızı başınıza alın.