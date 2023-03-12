İnsanlar zeka geriliği yaşamaya başladı! İnsanların IQ seviyeleri artık yükselmiyor!

Amerika'da 1932 yılından bu yana ilk kez IQ verileri düşüşe geçti. 10 yılda bir 5 puan artan veriler bu yıl artış göstermeyerek geriledi. Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda aynı sonucu vermiş ve IQ seviyelerinde düşüşler gözlemlenmiştir.

YAYINLAMA
Google News
İnsanlar zeka geriliği yaşamaya başladı! İnsanların IQ seviyeleri artık yükselmiyor!

Intelligence Bilim dergisinde yayınlanan ve Amerika'nın köklü üniversitelerinden olan Northwestern ve Oregon Üniversitelerinin yaptığı araştırmalara göre Flynn etkisi denilen ve sürekli artan IQ seviyelerinin ilk kez düştüğü gözlemlendi. Düşüşün yaşandığı yaş grubu ise en çok 18-22 yaşları arasında yer alan ve eğitim düzeyi olmayan kişiler arasında gerçekleştirildi.

İnsanlar zeka geriliği yaşamaya başladı! İnsanların IQ seviyeleri artık yükselmiyor!

DÜNYANIN ZEKA SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Yaşanan düşüler sonrası araştırmacılar 2006-2018 arasındaki verileri de analiz ederek Flynn etkisinin farklı ülkelerde de düşüş gösterdiğini saptadı. Fransa da ise 1999-2009 yılları arasında 3,8 puanlık bir düşüş yaşadığı gözlemlenmişti. Araştırmalar İngiltere, Danimarka ve Norveç'te de uygulanmış ve aynı sonuçları vermiştir. Düşüşlerin sebebinin ise 2019 yılında dünya çapında yaşanan Koronavirüs salgınında eğitime ara verilmesi ve yaşanan aksaklıkların neden olduğu düşünülüyor.

İlgili Haberler
AFAD ve Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay: Kayalıklarda görülen ceset denizde kayboldu
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay: Kayalıklarda görülen ceset denizde kayboldu
Zonguldak'ta korku dolu anlar! Fırtına caminin minaresini yıktı
Zonguldak'ta korku dolu anlar! Fırtına caminin minaresini yıktı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sabiha Gökçen Havaalanından 6 tır unutulan eşya getirdi! 11 Mart'ta satışa sunacak!
Sabiha Gökçen Havaalanından 6 tır unutulan eşya getirdi! 11 Mart'ta satışa sunacak!
Tüm Türkiye'nin psikolojisi bozuldu! Depremler psikolojik olarak herkesi etkiledi!
Tüm Türkiye'nin psikolojisi bozuldu! Depremler psikolojik olarak herkesi etkiledi!
(GGC) tarafından, "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının 37'ncisi düzenleniyor
(GGC) tarafından, "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının 37'ncisi düzenleniyor
Sözcü TV Frekansı nedir? 2023 Sözcü TV Frekans Ayarları - Sözcü TV İzle
Sözcü TV Frekansı nedir? 2023 Sözcü TV Frekans Ayarları - Sözcü TV İzle
Son Haberler
İnsanlar zeka geriliği yaşamaya başladı! İnsanların IQ seviyeleri artık yükselmiyor!
İnsanlar zeka geriliği yaşamaya başladı! İnsanların IQ seviyeleri artık yükselmiyor!
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye son kez çağrıda bulundu! Savaş kapıda!
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye son kez çağrıda bulundu! Savaş kapıda!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi olay oldu!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi'ne 'Mücahid Kılıçdaroğlu' tepkisi olay oldu!
Özel İçerik: Dünya tarihinin akışını değiştiren kadınlar!
Özel İçerik: Dünya tarihinin akışını değiştiren kadınlar!
Kadınlar Günü'nde Fiyatı duyan buraya koştu: Kapıları zor tuttular
Kadınlar Günü'nde Fiyatı duyan buraya koştu: Kapıları zor tuttular
Çok Okunanlar
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
Bu burçtan olanlar bugün sinirlerine hakim olamayacak! 7 Mart boğa, balık ve ikizler günlük burç yorumu!
Bu burçtan olanlar bugün sinirlerine hakim olamayacak! 7 Mart boğa, balık ve ikizler günlük burç yorumu!
7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumu! Koçlar sakın başkasıyla uğraşmayın! Kendinizle ilgilenin! İşte Koç, yengeç ve akrep günlük burç yorumu!
7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumu! Koçlar sakın başkasıyla uğraşmayın! Kendinizle ilgilenin! İşte Koç, yengeç ve akrep günlük burç yorumu!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!