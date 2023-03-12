İnsanlar zeka geriliği yaşamaya başladı! İnsanların IQ seviyeleri artık yükselmiyor!

Intelligence Bilim dergisinde yayınlanan ve Amerika'nın köklü üniversitelerinden olan Northwestern ve Oregon Üniversitelerinin yaptığı araştırmalara göre Flynn etkisi denilen ve sürekli artan IQ seviyelerinin ilk kez düştüğü gözlemlendi. Düşüşün yaşandığı yaş grubu ise en çok 18-22 yaşları arasında yer alan ve eğitim düzeyi olmayan kişiler arasında gerçekleştirildi.

DÜNYANIN ZEKA SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Yaşanan düşüler sonrası araştırmacılar 2006-2018 arasındaki verileri de analiz ederek Flynn etkisinin farklı ülkelerde de düşüş gösterdiğini saptadı. Fransa da ise 1999-2009 yılları arasında 3,8 puanlık bir düşüş yaşadığı gözlemlenmişti. Araştırmalar İngiltere, Danimarka ve Norveç'te de uygulanmış ve aynı sonuçları vermiştir. Düşüşlerin sebebinin ise 2019 yılında dünya çapında yaşanan Koronavirüs salgınında eğitime ara verilmesi ve yaşanan aksaklıkların neden olduğu düşünülüyor.