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İnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde en büyük zararı görenler sokak hayvanları oldu. İnsanlar evlere kapanınca sokaktaki dostlarımız aç kaldı. Beslenmek için insanların yardımına muhtaç olan dilsiz dostlarımıza yardım için çeşitli belediyeler besleme uygulamaları gerçekleştiriyor.

İnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldı

Koronavirüs en çok onları etkiledi. Kafeler restoranlar kapandı, insanlar evlere çekildi. Boş sokaklarda çaresiz kalan sokak hayvanları yiyecek lokma bulamıyor. Açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanları için hayvan dostu belediyeler mama dağıtımı yaparak hayvanların karnını doyuruyor. Ancak elbette bu durum yeterli değil. Hayatta kalmak için insan desteğine muhtaç olan sokak hayvanları için uzmanlar ve hayvan hakları savunucuları düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. 

ÇARESİZCE YARDIM BEKLİYORLAR

Hayvanseverler ve belediyeler hayvanlara mama dağıtımı için ne kadar çalışırsa çalışsın, elbette yeterli değil. Çünkü yurdun tüm sokakları kedi ve köpeklerle dolu... Yani sokak hayvanlarının aç kalmaması için her insana görevler düşüyor. Bu kapsamda insanların ellerini vicdanına koyarak sokak hayvanlarına yiyecek yardımında bulunması gerekiyor. Ayrıca aç kalan yalnızca kedi ve köpekler değil... Kuşlarda bu süreçte beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar bu bakımdan, insanlara evlerinin önüne bir kap mama koyma çağrısında bulunuyor. 

İnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldı

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Bu kapsamda örnek davranışlar biri de Ardahan'da Vefa Sosyal Destek ekiplerinden geldi. Ülke genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalınmayacağı vurgulandı. Kentin belli noktalarındaki sokak hayvanları için gerekli mama ve yemin bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimiz, sokak hayvanlarının tam kapanma kısıtlamasında aç kalmaması için kentin çeşitli bölgelerine mama ve yem bırakarak besleme çalışması yaptı." ifadelerine yer verildi.

Ardahan'ın yanı sıra ülkenin çeşitli illerinde yürekleri ısıtan manzaralar yaşanıyor. Duyarlı insanlar tarafından sokak hayvanları beslenerek, açlıktan ölmelerinin önüne geçiliyor. 

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldıİnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldıİnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldı

İnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldı

İnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldı

İnsanlardan yardım bekliyorlar! Tam kapanmada sokak hayvanları aç kaldı

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