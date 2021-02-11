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İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi nedir?

insanlarla melekler arasındaki üstünlük derecesi nedir? İnsanlarla melekler arasında da üstünlük farkı vardır. Peki, kim daha üstün? Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihal kitabında cevap verdi. Faydalanabilmeniz için yer veriyoruz.

İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi nedir?

Ehl-i Sünnet'e göre insanlar içinden seçilen peygamberler, meleklerin peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden daha üstündür. Çünkü yüce Allah insan için "halife" tabirini kullanarak (el-Bakara 2/30) onu melekler karşısında yüceltmiş, Hz. Âdem'e secde etmeleri için meleklere emretmiş, eşya ve âlemi meleklere gösterip bunların adlarını sorduğu zaman melekler cevap verememiş, Hz. Âdem ise birer birer saymıştır (el-Bakara 2/3134).

Ayrıca meleklerin Allah'a kullukları ve hayırlı şeyleri yapmaları, iradeye bağlı olmayan hareketlerdir. Halbuki insan Allah'a kulluğunu ve iyi işleri, kendisini doğru yoldan ayıracak pek çok engeli aşarak yapar. Bütün bunlar insan cinsinin melek cinsinden üstün olduğunu gösterir.

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Meleklerin önde gelenleri, peygamber olmayan bütün insanlardan; takvâ sahibi müminler, şehidler, salih amel işleyenler, dinde dosdoğru hareket edenler, diğer meleklerden; diğer melekler de insanların kâfir, münafık, müşrik, inancı bozuk, amelsiz, ahlâksız olanlarından daha üstündür.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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