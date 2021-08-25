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  3. İnsanlığın bittiği görüntüler! Köpeğin üzerine sıcak su boca etti!

İnsanlığın bittiği görüntüler! Köpeğin üzerine sıcak su boca etti!

Adana’da bir sitenin özel güvenlik görevlisi, kaynar suyu köpeğin üzerine boca etti! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İnsanlığın bittiği görüntüler! Köpeğin üzerine sıcak su boca etti!

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir sitede mahalle sakinlerinin sahip çıktığı sokak köpeğini site sakinleri yaralı bir halde bulunca veterinere götürdüler. Bunun üzerine köpeğin sıcak maddeyle temas ettiği öğrenildi. 

KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Kan donduran olay Adana'da yaşandı. Mahalle sakinlerinin beslediği köpeğin üzerine bölgede bulunan bir site güvenliği ocakta ısıttığı kaynar suyu boca etti. Site sakinleri köpeğin içler acısı halini görünce veteriner yolunu tuttu. İlk müdahalesi yapılan köpeğin, sıcak maddeyle temas ettiği öğrenildi. Bunun üzerine olayı gerçekleştiren şahsın sitenin güvenliği olduğu iddia edildi.

Öne sürülen iddianın ardından site yönetimi güvenlik kameralarını inceledi. İzlenilen görüntülerde, güvenlik görevlisinin ocakta suyu ısıtıp yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise hızla kaçtığı gözlemlendi.

İŞİNE SON VERİLDİ!

 

Görüntüleri büyük bir şaşkınlıkla izleyen site yönetimi güvenlik görevlisinin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki yağdırdı.

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